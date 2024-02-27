İstanbul'da Sosyal Medya Fenomeni Sahte Para ve Silah Paylaşımı Yapan Gözaltına Alındı

İstanbul'da, aracında sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks araçta sahte para ve silah paylaşımı yaptığı videonun sosyal medyada yer alması üzerine ekipler harekete geçti.

Polis, Dalveren'i Maltepe'de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürdü.

Şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 grivna, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan Aleyna Dalveren'in "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.