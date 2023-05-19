İstanbul'da, Organ Ticaretine Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da, yabancı uyruklu kişileri Türkiye’ye getirerek organ ve doku ticareti yaptıkları iddia edilen 14 kişiye gözaltına alındı.

İstanbul'da, yabancı uyruklu kişileri Türkiye'ye getirerek organ ve doku ticareti yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 14 kişinin, yabancı uyruklu kişileri Türkiye'ye getirip sahte belgelerle resmi kurumlardan karar alarak organ ve doku ticareti yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu şüphelilerin, Türkiye'de gerçekleştiremedikleri bazı eylemleri ise Gürcistan'da yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bugün yapılan operasyonda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'organ ve doku ticareti' suçlamaları nedeniyle adreslerinde arama yapılan 14 şüpheli gözaltına alındı.