İstanbul'da kurban pazarları toplanmaya başladı
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İstanbul'un birçok noktasında kurulan kurban pazarlarında satıcılar, çadırlarını toplamaya başladı. Kurban Bayramı öncesinde kurulan çadırlarda hayvanlarını getiren satıcılar, bayramın son gününde toparlanma telaşı yaşadı. Besiciler hayvanlarını satmaya çalışırken, bazı satıcılar ise gelecek müşterileri bekledi. Sancaktepe'de kurulan kurban pazarında belediye ekipleri çadırların toplanması ve alanın temizlenmesi için çalışma yürüttü. Vatandaşlar da satıcılardan hayvan fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı.
İstanbul'un birçok noktasında kurulan kurban pazarlarında satıcılar, çadırlarını toplamaya başladı.
İstanbul'da belirlenen alanlarda Kurban Bayramı öncesinde kurulan çadırlarda hayvanlarını getiren satıcılar, bayramın son gününde toparlanma telaşı yaşadı.
Kurban pazarlarında getirdikleri hayvanları satan besiciler toplanmaya çalışırken, ellerinde bir miktar hayvanı kalan satıcılar da bayramın dördüncü gününde gelecek müşterileri bekledi.
Sancaktepe'de kurulan kurban pazarında, belediye ekiplerince çadırların toplanması ve alanın temizlenmesi için çalışma yürütüldü.
Kurban pazarında gezen az sayıdaki vatandaş da satıcılardan küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı.