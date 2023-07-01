İstanbul'da kurban pazarları toplanmaya başladı

İstanbul'un birçok noktasında kurulan kurban pazarlarında satıcılar, çadırlarını toplamaya başladı. Kurban Bayramı öncesinde kurulan çadırlarda hayvanlarını getiren satıcılar, bayramın son gününde toparlanma telaşı yaşadı. Besiciler hayvanlarını satmaya çalışırken, bazı satıcılar ise gelecek müşterileri bekledi. Sancaktepe'de kurulan kurban pazarında belediye ekipleri çadırların toplanması ve alanın temizlenmesi için çalışma yürüttü. Vatandaşlar da satıcılardan hayvan fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı.