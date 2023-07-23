Kağıthane'de KPSS sınavına son anda yetişmeye çalışan adayların yokuş aşağıya koştuğu anlar maratonu aratmadı. Kimliğini unuttuğu için taksiyle sınava yetişmeye çalışan bir aday içeriye alınmayınca taksiyle evine döndü. Taksiyle gelen bir genç kız ise kapıların kapandığı ve kameraları görünce okula girmekten vazgeçti. Yaşananlar İHA kameralarına yansıdı.

İstanbul'da KPSS maratonu kamerada: İçeri alınmayınca geldiği taksiyle geri döndü

Kağıthane'de KPSS sınavına son anda yetişmeye çalışan adayların yokuş aşağıya koştuğu anlar maratonu aratmadı

Kimliğini unuttuğu için taksiyle sınava yetişmeye çalışan bir aday içeriye alınmayınca taksiyle evine döndü

Taksiyle gelen bir genç kız ise kapıların kapandığı ve kameraları görünce okula girmekten vazgeçti

İSTANBUL - Kağıthane'de KPSS sınavına son dakikaya yetişmeye çalışan adayların yokuş aşağıya koştuğu anlar maratonu aratmadı. Kimliğini unuttuğu için taksiyle sınava yetişmeye çalışan bir aday içeriye alınmayınca taksiyle evine döndü. Taksiyle gelen bir genç kız ise kapıların kapandığı ve kameraları görünce okula girmekten vazgeçti. Yaşananlar İHA kameralarına yansıdı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonu, bugün düzenlenen Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başladı. Sınava girecekleri okula kapı kapanmadan yetişmeye çalışan adayların, yokuş aşağıya koştuğu görüntüler maratonu aratmadı. Görevlinin uyarılarının ardından okulun giriş kapısı kapatılırken, adayların yakınları ise dışarıda beklemeye başladı.

"Şimdi taksiyle buradan geri döneceğim"

Kapının kapanması sonrasında taksiyle sınava yetişmeye çalışan Metin Deniz, okulun önünde indi. Ancak kapının kapalı olması nedeniyle Deniz, içeriye alınmadı. O anları şaşkınlıkla karşılayan Deniz, "Geç kaldım ya taksiyi kaçırdım. Levent'ten geliyordum bir aksilik oldu. Kimliği unuttum tekrardan geri döndüm. Giremedik yapacak bir şey yok. Kısmetse seneye artık. Zaten çalışıyordum ama kendimi denemek için gelmiştim. Söyledim ama kapı kapanmıştı, zorlamadım. Zaten genelde biliyorsunuz açmıyorlar. Şimdi taksiyle buradan geri döneceğim" dedi.

Öte yandan Deniz'in taksiyle ayrılmasının ardından bir başka taksiyle gelen bir genç kız, kapıların kapandığı ve önünde haber kameralarını görünce okulun önüne gelmekten vazgeçti.