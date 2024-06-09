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Kürsüye el ele çıktılar! İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u başkan ilan ettiği anlar

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Fenerbahçe'de tarihi seçimin galibi Ali Koç oldu. İki aday, birlikte kürsüye gelerek birlik mesajı verdi. Kürsüde yaptığı konuşmada Koç'u tebrik eden Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimi kazanan mevcut başkan Ali Koç oldu. Her iki aday da tribünleri beraber selamlayarak kürsüye geldi. Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmada Koç'u tebrik etti.

EL ELE TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimin ardından oyların sayılması sırasında başkan adaylarından Ali Koç tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı. Bu sırada başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

Kürsüye el ele çıktılar! İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u başkan ilan ettiği anlar

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye geldi ve birbirlerine sarıldı.

Kürsüye el ele çıktılar! İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u başkan ilan ettiği anlar

YILDIRIM, KOÇ'U BAŞKAN İLAN ETTİ

Kürsüde konuşan Aziz Yıldırım, Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Serkan Çıvkın:

ali koç başkan Galatasaray şampiyon ????

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Veysel null:

yine şampiyonluğu başka takıma kaptırsalar ne gülerim ha. hahahaha

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Mustafa Yılmaz:

Büyük her zaman Büyüklüktedir Aziz Yıldırım. Ali Şen gibi şerefli bir şekilde ayrıldı. Ben olsam Aziz Yıldırımı. Rahmetli Süleyman Seba gibi onursal başkan ilan ederdim.

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