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İstanbul'da Kadir Gecesi Yoğun Katılımla İdrak Edildi

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İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kentte vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi.

Vatandaşların birçoğu, oruçlarını da Sultanahmet Meydanı'ndaki çimlerin üzerinde açtı. Çevredeki lokantalarda da iftar için uzun kuyruklar oluştu.

İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kadir Gecesi için program düzenlendi.

İlahilerin okunup duaların edildiği programa, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.

Yoğun kalabalık nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.

Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti.

Öte yandan, Kadir Gecesi dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne "Kadir Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kadir Gecesi İstanbul Cami Kültür İstanbul Güncel Haberler

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