İstanbul'da IŞİD ve El Kaide adına para toplayan 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide adına sosyal medya hesapları üzerinden para topladıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerin adreslerinde örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide adına sosyal medya hesapları üzerinden para topladıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından, 6 kişinin örgüt için sosyal medya platformları üzerinden para topladığı belirlendi. Şüphelilerin Sancaktepe, Arnavutköy, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslerine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.