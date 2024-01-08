İstanbul'da Camide Slogan Atarak Huzursuzluk Çıkaran Şahıs İmamı Bıçakladı

İstanbul Valiliği, camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran Ö.S'nin bıçakladığı Fatih Cami imamı Galip Usta'nın hastanede tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin olduğunu duyurdu. Valilik açıklamasında, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır" denildi.

Ö.S. isimli şahıs bugün saat 19.15 sıralarında İstanbul'da Fatih Cami içerisinde sloganlar atarak huzursuzluk çıkardı. Fatih Cami imamı Galip Usta, kendisini uyararak dışarı çıkmasını istediği Ö.S. tarafından bıçaklandı.

İstanbul Valiliği, camide yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. İstanbul Valiliği açıklaması şöyle:

"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır."