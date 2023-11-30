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İstanbul'da 4 otomobili gasp eden şebeke yakalandı

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İstanbul'da 4 otomobili sürücülerini araçtan indirerek gasp eden 14 kişilik şebeke polis tarafından yakalandı. Gasp edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, yapılan aramalarda silahlar ve çelik yelekler ele geçirildi.

İstanbul'da 4 otomobili sürücülerini araçtan indirerek gasp eden 14 kişilik şebeke yakalandı. Gasp edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, adreslerde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof otomatik silah, 3 tabanca ve çelik yelekler ele geçirildi.

Avcılar'da 18 Ekim'de bir kişi otomobilinde otururken silahlı ve maskeli kişiler tarafından aşağı indirilerek, aracı gasp edildi. Şahsın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. 20 ve 21 Ekim tarihlerinde aynı bölgede iki otomobil daha gasp edildi. 23 Ekim tarihinde gece saat 03.30'da bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler, bu kez gasp etmeyi başaramadıkları otomobilin arkasından ateş açtı. Aynı gecenin sabahında şüpheliler, sürücüsünü zorla indirdikleri bir başka otomobili gasp etti.

Kalaşnikof ve çelik yelek bulundu

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin ilk olayı gerçekleştirmeden önce olay yerine geldikleri taksinin plakasını tespit etti. Bu ipucu takip edilerek şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyon için düğmeye bastı. Esenler, Avcılar ve Beylikdüzü'nde 7 adrese baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda liderliğini Oktay B.'nin (46) yaptığı gasp çetesi üyesi 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof otomatik silah, 3 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 3 adet çelik yelek ve 1 adet kar maskesi ele geçirildi.

12 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı

Şüphelilerin Esenyurt'ta bir iş yeri kurşunlama olayının da faili oldukları öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen olay sırasında şüphelilerin iş yerini kurşun yağmuruna tuttuktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Polis ekipleri, şüphelilerin gasp ettiği 4 otomobili sahiplerine teslim etti. Şüphelilerin otomobilleri başka suç çetelerine satmayı planladıkları, bu nedenle otoparklarda sahte plaka takarak sakladıkları öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında çete liderinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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