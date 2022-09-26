İstanbul'da 120 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimlerde 120 düzensiz göçmen yakalandı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimlerde 120 düzensiz göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, sosyal medyada "Gaziosmanpaşa'da tırla kaçaklar bırakılıyor" şeklinde paylaşılan görüntüler ile ilgili çalışma başlattı. Gaziosmanpaşa ilçesinde yürütülen çalışmalarda, Karadeniz Mahallesi'nde bir cadde üzerinde durdurulan minibüsün içerisinde kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişiler ile M.E. ve B.K. yakalandı. Ayrıca ilçe genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde, 33 Afganistan, 21 Pakistan, 61 Suriye, 3 Bangladeş, 1 Angola ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 120 düzensiz göçmen yakalandı. M.E. ve B.K. hakkında, "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Düzensiz göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gaziosmanpaşa İstanbul Göçmen Güncel Haberler

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