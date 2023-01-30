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İSTANBUL-ÇATALCA'DA GECE SAATLERİNDE KAR YAĞDI

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İSTANBUL'un Çatalca ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL'un Çatalca ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle araçların üzeri kısa sürede beyaza büründü.

Çatalca'da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üstü kısa sürede beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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