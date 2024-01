İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstihdam Ödül Törenine Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen 'İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödül Töreni'ne katıldı. İstanbul'daki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla iş arayanlarla, özel sektördeki işverenleri buluşturan İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, çeşitli sektörden en çok istihdam yapan firmaların yöneticilerine ödüllerini verdi. Törende, sektör Liderleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık, 2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar & Zirvesi'nde en çok başvuru alan firmalar, eğitim destekli istihdam projeleri olmak üzere dört kategoride en fazla istihdam ve katkı sağlamış olan 37 firmanın yöneticilerine ödülleri verildi.

"SOSYAL ADALETİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizlerin de desteğiyle İstanbullular adına, ülke ekonomisi adına çok önemli bir projeye adım attık. İş arayanlarla özel sektördeki iş verenleri buluşturan çok değerli bir projeyi gerçekleştirdik. Hem iş arayan vatandaşlarımızı, hem de iş gücüne ihtiyacı olanların taleplerini karşılıyoruz. Bu kurduğumuz sistemle. Böylece İstanbul'da refahın artmasına, sosyal adaletin gelişmesine katkıda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Bu bizim adil, yaratıcı, eşit ve güçlü bir İstanbul var etme prensiplerimizin yolculuğuna katkı sunan bir model. Bu çerçevede geliştirdiğimiz 'Bölgesel İstihdam Ofisi Projesi'ni dile getirdiğimizde bunu çok gerçekçi bulmayan söylemlerle karşılaştık. 5 yıl önce 'İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi?' diye bir kısım söylemlerle yüz yüze kaldık. Tabi bu ağır ekonomik şartlarda yapılmaz, yapamazsınız ve mümkün değil diye de ifade edenler oldu. Ama biz yolumuzdan geri dönmedik ve bunun bir ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Çünkü İstanbul'da 20 milyonluk bir kentte gerçekten insanların böyle bir rehberliğe ihtiyacı olduğunu biliyorum. Böylesi bir araya geliş modelinin ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Çünkü bizim insanımız 'İş arıyorum. Her işi yaparım' bakışıyla hareket eden insanlarımız var. Gerçek piyasa böyle bir yaklaşımla hareket etmiyor" diye konuştu.

"170 BİNDEN FAZLA İNSANIN İŞ BULMASINA ARACILIK ETTİK"

İmamoğlu, "Biz o zaman 'İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi?' diyenlere '150 bin kişi hedefliyoruz' diye vaat açıklamıştık. Sonrasında, o dönem siyasi rakibimizin 'Biz zaten bu işi yapıyoruz. Devletin kurumları var' diye ifade ettiklerinden sonra onlar da bu projeyi sahiplendiler ve bir hedef koymaya karar verdiler. Çıtayı yükseltmeye kalktılar. 'Olsun biz 200 bin hedefine de ulaşırız' diye bir açıklamam olmuştu. Geri dönmedik başardık diyebilirim. 1 buçuk yıl süren pandemiye rağmen bugün özel sektörde iş arayan 170 binden fazla insanın iş bulmasına aracılık ettik. '0' dan başladığımız bu yolculuğa bugün itibariyle tam 16 bin 802 firma iş birliğine ulaşmış bir kurumsal yapımız var. 805 bin aday öz geçmişiyle de devam eden muazzam bir veri tabanına sahibiz. Aradığı nitelikteki çalışanları bulmak amacıyla Bölgesel İstihdam Ofisi portalımıza her geçen gün yeni bir firma katılmakta. Ofis sayımızı 29'a çıkarttık. Hatta Hatay'da açtığımız bir ofisi de katarsak 30 bile diyebiliriz. Çok yakında 39 ilçenin tamamında istihdam ofislerimizin olmasını istiyoruz. Bu aynı zamanda istihdam uzmanı diyebileceğimiz yol arkadaşlarımızın da kurumda sayısının 300'e çıktığını paylaşmak isterim. 2 mobil ofisimiz ile her hafta Anadolu ve Avrupa yakasında 1 ilçede, önemli meydanlarda faaliyetlerde bulunuyoruz. Her sektörden günlük ortalama 25 bin civarında iş gücü talebini, portalımızda yayınladığımız ilanlar aracılığıyla, iş arayan İstanbullulara sunduk. Ayda 50 binin üzerinde yüz yüze aday görüşmelerini sizlerle beraber ofislerimizde gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde bin 700'ün üzerinde mülakat gerçekleştirdik. Sizlerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız mülakatlarda gerçekten başarılı sonuçlar elde ettik. Her sektörde, tüm pozisyonlarda kadın istihdamını arttırmak üzere özenli bir çalışma yürüttük. Kadınlara özel toplu mülakatlar düzenledik" şeklinde konuştu.