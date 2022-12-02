İSTANBUL -BÜYÜKÇEKMECE'DE KELEPÇEYLE GÖMÜLEN MURAT KARTAL CİNAYETİNDE İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede şüpheli polis memurlarının, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri kişisel verilerle Murat Kartal'ı buldukları, emniyete götüreceklerini söyleyip ikna ederek kendi araçlarına bindirdikleri ve husumetlilerine teslim ettikleri, cesedinin boş bir araziye gömüldüğü anlatıldı.

"MURAT KARTAL OĞLUMUN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYININ ŞÜPHELİLERİNDENDİ"

"BEN KİMSEYİ ZORLA ARACA BİNDİRMEDİM"

"YAVUZTÜRK VE YANINDAKİ KİŞİLERİN BU ŞAHSI NE MAKSATLA KAÇIRDIKLARINI BİLMİYORUM"

"HAKKINDA ARAMA KARARI OLDUĞUNU SÖYLEYİP İKNA ETTİK"

"TESLİM ETTİKTEN İKİ GÜN SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"

MAKTULÜN CESEDİNİN KÖŞKÜN YAKININDAKİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

POLİSLİK MESLEKLERİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN FAYDALANDILAR

11 KİŞİNİN DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Murat Kartal'ın cesedi günler süren kazı çalışması sonrası 4 Şubat 2022'de bulunmuştu.