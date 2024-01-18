İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu: 20 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı N.S.'nin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları ile ilgili Büyükçekmece Belediyesi'ne bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. de bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında; operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız ateşli silah, 20 bin TL nakit para, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altının da ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İncelemelerde; bir inşaat firması tarafından Büyükçekmece ilçesinde Nisan 2024'te oturumun

başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar TL olan toplam 140 lüks villanın inşasında temel

atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı

denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği, belediye görevlilerinin de yine maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği hususlarında üniversite öğretim

görevlilerinden kurulu bilirkişi heyet raporu, 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu temin edilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."