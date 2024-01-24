İsrailli esir yakınları hükümete çağrıda bulundu

TEL İsrailli esir yakınları ile onlara destek veren gruplar, Tel Aviv ve Kudüs'te gösteri düzenleyerek hükümete esirleri kurtarmak için anlaşma yapma çağrısında bulundu.

Yaklaşık beş yüz kişilik bir grup, Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adını verdikleri İsrail Müzesi'nin önündeki alanda toplandı.

İsrail hükümetinden Gazze'deki esirleri geri getirmek için bir an önce Filistin tarafıyla esir takası anlaşması yapmasını isteyen göstericiler sık sık "Hemen şimdi" sloganları attı.

Ellerinde "Onları (esirleri) geri getirin" şeklinde dövizlerle esirlerin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Savunma Bakanlığının bulunduğu Kaplan Caddesi'ne doğru sürüyüşe geçti. Göstericilerden bazıları buradan dağılırken, içlerinden bir kısmı yürüyüşe devam ederek şehrin ana arterlerinden olan Ayalon yoluna ulaştı.

Yolu bir müddet trafiğe kapatan göstericilere polisin uyarıda bulunduğu ancak müdahale etmediği gözlendi.

Batı Kudüs'teki bir meydanda toplanan esir yakını başka bir grup da buradan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun bulunduğu noktaya doğru yürüyüşe geçti.

Netanyahu'nun konutunun önünde daha önce kurdukları çadırların oraya ulaşan göstericiler, hükümete benzer eleştirilerde bulunarak Gazze'deki esirlerin kurtarılmasını talep etti.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.