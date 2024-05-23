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İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarında yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti. Cenin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik iki gün süren saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, Cenin'de hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Cenin'deki Er-Razi Hastanesi Müdürü Fevvaz Hammad, dün akşam Cenin'de yaralanan 30 yaşındaki Mustafa İbrahim Musa Cebarin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun 21 Mayıs sabahı işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail ordusu 2 gün süren saldırılarının ardından Cenin kenti ve kampından çekilmişti.

Bölgede yaşayan yüzlerce Filistinli, İsrail ordusunun çekilmesinden sonra Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine dönmeye başlamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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