İsrail ordusu Batı Şeria'da baskınlar düzenledi, bir Filistinli yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyi ve güneyindeki farklı yerlere düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Kızılay ambulans ekiplerinin, kuzeydeki Tulkerim şehrinin merkezinde Batı Şeria'dan İsrail'e geçişler için kullanılan Taybe Sınır Kapısı yakınında, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 1 Filistinliyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de söz konusu kişinin Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta beldesindeki İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı yakınında bulunduğu sırada yaralandığı ifade edildi. Haberde, İsrail güçlerinin yaralı genci Taybe Sınır Kapısı'na taşıdığı, oradan da Filistin Kızılayına ait ambulans ile Tulkerim'deki Sabit Sabit Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail güçlerinin kuzeydeki Cenin kentinin batısındaki Yabud beldesine baskın düzenlediği ifade edildi. Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında araçla çarparak bir kişiyi yaraladığı, ana caddeyi trafiğe kapattığı ve Filistinlilerin evlerinde arama yaptığı kaydedildi.

Güneyde ise İsrail güçlerinin Beytüllahim şehrinin kuzeyindeki Ayide Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında kullandığı göz yaşartıcı gazdan çok sayıda kişinin etkilendiği belirtildi.

Filistinli aktivistler de İsrail ordusuna bağlı bir askeri gücün Tulkerim'in kuzeyindeki Deyr el-Gusun beldesine baskın düzenlediğini belirtti.

Aktivistler, sosyal medya platformlarında yayınladıkları videolarda baskın sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmanın seslerinin duyulduğunu belirtti.