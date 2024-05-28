Üye Girişi
Haberler

Yusuf Yazıcı Milan'a mı gidiyor? Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız spor sitesi So Foot'a konuşan deneyimli futbolcu, "Milan sizinle ilgileniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Peki, Yusuf Yazıcı Milan'a mı gidiyor?

Yusuf Yazıcı Milan'a mı gidiyor? Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız spor sitesi So Foot'a konuşan deneyimli futbolcu, "Milan sizinle ilgileniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Peki, Yusuf Yazıcı Milan'a mı gidiyor? Detaylar...

YUSUF YAZICI MİLAN'A MI GİDİYOR?

Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve adı İtalyan devi Milan ile anılan Yusuf Yazıcı, transfer iddialarına yanıt verdi. Milli futbolcu, "Birçok önemli kulübün benimle ilgilendiğini görmek mutluluk verici ama her şeyden önce Euro 2024'e konsantre olmak istiyorum. Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Elbette Ronaldinho, Beckham gibi futbolcuların forma giydiği Milan gibi bir kulübe kayıtsız kalamazsınız. Bakalım gelecek benim için neler hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı Milan'a mı gidiyor? Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık!

"MİLAN'A KAYITSIZ KALAMAM"

Milan'a transferiyle ilgili iddialar hakkında konuşan Yusuf, "Sözleşmem yakında sona erecek, hala geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum. Birçok önemli kulübün benimle ilgilendiğini görmek mutluluk verici ama her şeyden önce Euro 2024'e konsantre olmak istiyorum. Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Elbette Ronaldinho, Beckham gibi futbolcuların forma giydiği Milan gibi bir kulübe kayıtsız kalamazsınız. Bakalım gelecek benim için neler hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere Lille'de 42 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Milli yıldız, bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Yusuf Yazıcı So Foot Fransa Milan Lille Spor Gündem Spor Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title