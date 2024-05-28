Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 28 Mayıs Salı? #129300

Survivor'da final için geri sayım başladı. Bu akşam bir eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden takım tarafından belirlenecek, bir diğeri ise performansı en kötü olan kişi olarak seçilecek. Düellonun ardından, yeni haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Survivor All star tüm heyecanlıyla devam ediyor. İzleyenler bu hafta kimin eleneceğini merak ediyor. Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 28 Mayıs Salı?

SURVİVOR DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da bu haftanın ilk eleme adayı Özgür oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyinde gitme adayını belirledi. Haftanın 2. eleme adayı şimdiye kadar potaya hiç girmemiş bir isim olan Seda Ocak oldu.

Performans listesinde en altta olan isim Seda oldu. Sedanın üstünde ise Özgür yer aldı. Seda ve Özgür daha önce eleme potasına girdiği için onun bir üstündeki isim haftanın üçüncü eleme adayı seçildi. Haftalık performansa göre seçilen 3. eleme adayı Batuhan Karacakaya oldu.

Mavi Takım'daOgeday 4. eleme adayı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

İşte adaylar:

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'a veda eden isim bu gece belli olacak..

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