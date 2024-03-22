İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi öldürdü
TULKERİM, 22 Mart (Xinhua) -- Filistinli kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun Perşembe günü Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 6 Filistinli öldürüldü.
TULKERİM, 22 Mart (Xinhua) -- Filistinli kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun Perşembe günü Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 6 Filistinli öldürüldü.
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