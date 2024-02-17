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İsrail'in saldırıları sonucu çürümüş bebek cesetleri bulundu

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İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisi eklendi. Nasr Çocuk Hastanesinde zorla tahliye edilen bebeklerin çürümüş cesetleri bulundu.

İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nasr Çocuk Hastanesinde bebeklerin çürümüş bedenleri AA tarafından görüntülendi.

İsrail'in 134 gündür Gazze'de işlediği savaş suçları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Son olarak doktorlar ve sağlık personeli zorla tahliye edildiği için Nasr Çocuk Hastanesinde ölüme terk edilen 5 bebeğin çürümüş cesetlerine ulaşıldı.

İsrail ordusu, 10 Kasım 2023'te, Gazze kentinin batısında Nasr Çocuk Hastanesi ile Er-Rantisi Hastanesini kuşatmış ve sağlık personelini hastaneleri terk etmeye zorlamıştı.

İsrail ordusunun Nasr Mahallesinden çekilmesiyle, hastanedeki prematüre bebek servisindeki büyük yıkımın boyutu ve ölüme terk edilen bebeklerin "şok eden" görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, hastanenin yıkılmış duvarları, kullanılmaz hale gelmiş tıbbi ekipmanlar ve yataklar üzerinde çürümüş bebek cesetleri yer alıyor.

5 bebek ölüme terk edildi

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin, sağlık personelini hastaneyi terke zorlaması ve hasta bebeklerin hastaneden çıkmasına da izin vermemesi nedeniyle 5 bebek öldü." dedi.

Kudra, İsrail ordusunun çekilmesiyle, hastanede terk edilen bebeklerin çürümüş cesetlerini bulduklarını belirtti.

Bebeklerin cesetleri kurtlandı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite de İsrail'in Nasr Çocuk Hastanesinde insanlığa karşı bir katliam işlediğini ifade etti.

Doktorların, hastanede solunum cihazına bağlı hasta bebek ve çocuklar olduğu için başlangıçta hastaneyi terk etmeyi kabul etmediğini ve bunun olması durumunda çocukların hemen öleceğini İsrail ordusuna ilettiğini söyleyen Sevabite, "Doktorlar silah zoruyla hastaneden çıkarıldı. 20 gün sonra hastaneye geri döndüklerinde ise hasta çocukların hepsinin öldüğünü ve cesetlerinin çürüyüp kurtlandığını gördüler." diye konuştu.

İşlenen bu katliamın uluslararası insancıl hukuka, Cenevre Sözleşmesine ve tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Sevabite, bu suçun sorumlusunun İsrail, ABD ve uluslararası toplum olduğunu kaydetti.

İsmail es-Sevabite, Arap ve İslam ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) İsrail güçleri tarafından yıkılan hastaneleri rehabilite ve restore etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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