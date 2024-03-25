Şarkışla'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İlçe merkezinde toplanan grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Temsilcisi Hasan Taşdemir, İsrail'in hak ve hukuk tanımadan, uluslararası anlaşmaları yok sayarak Filistin'de katliam yaptığını söyledi.

Hastanelere saldırı düzenlendiğini ve sağlık çalışanlarının şehit edildiğini belirten Taşdemir, " Türkiye'nin her yerinde Anadolu Gençlik Derneği meydanlarda bu zulme sessiz kalmamak için tepki protestoları düzenlemektedir." dedi.