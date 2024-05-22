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2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri nerede oynanacak? #129349 UEFA Ligleri İstanbul'da mı? #9917

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2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin nerede düzenleneceği merak konusu. Bu finallerin İstanbul'da olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. UEFA'nın bu konuda herhangi bir açıklama yapması bekleniyor.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin nerede oynanacağı merak ediliyor. 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri nerede oynanacak? UEFA Ligleri İstanbul'da mı? İşte ayrıntılar...

2026 UEFA LİGLERİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri nerede oynanacak? #129349 UEFA Ligleri İstanbul'da mı? #9917

TFF, 18 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için "Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri" şeklinde başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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