İsrail'in Cenin'deki hava saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında öldürülen Filistinlilerin sayısı 2'ye çıkarken 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam düzenlenen hava saldırısında yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısı 2'ye yükseldi. Açıklamada, saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 15 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun dün akşam Cenin kentinde bir araca hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Saldırının İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracıyla düzenlediği ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail güçlerinin bir aracı hedef alan saldırısında bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 404 Filistinli hayatını kaybetmişti.