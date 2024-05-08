İsrail, Gazze'nin Refah kentine hava saldırısı düzenledi

GAZZE, 8 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmeler sürerken Salı günü Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Salı günü yaptığı açıklamada Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerinin başarısız olması halinde İsrail'in Refah'a yönelik askeri saldırılarını artıracağı uyarısında bulundu.

Hamas, İsrail, Katar ve ABD heyetleri, ateşkes görüşmeleri için Salı günü Kahire'ye geldi.