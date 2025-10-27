İsrail: Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uyguladı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece açıklamalarla değil, "aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koyduğunu" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Saar, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarına karşı adımlarının ele alındığı danışma görüşünde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de BM ajanslarını desteklemesi yönündeki kararına karşın, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile "kesinlikle çalışmayacaklarını", uluslararası yargının kararlarını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce Türkiye'nin katılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu." dedi.

Filistin Yönetimi'nin, anlaşma kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere ödeme yaptığını savunan Saar, AB'nin Filistin Yönetimi'ni sorumlu tutmak yerine "aklayarak" destek olduğunu ileri sürdü.

Saar, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin "Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğunu" iddia ederek bunun ardından anlaşmadaki yükümlülükleri gereğince Gazze'den çekilmeyi gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'yı ilhak etmesi yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde ön oylamada onaylanmasına değinen Saar, tasarının muhalefet tarafından getirildiğini iddia etti. Saar, tasarının, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail ziyareti sırasında Meclis'e getirilmesinin "ne akıllıca ne de sorumlu olduğunu" söyledi.

Saar, hükümetin bu adımı desteklemeyeceğini, dolayısıyla İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı yasa tasarısının Meclis'ten geçmeyeceğini kaydetti.

Öte yandan, Saar, İsrailli iş insanlarıyla bugüne kadar Macaristan'a en büyük ticari delegasyonla geldiğini, heyetinin Macar mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini ve 150'den fazla iş görüşmesi yapacağını aktardı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 22 Ekim'de İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendirdiği danışma görüşünde, İsrail'in Gazze'de insani yardımların sivillere ulaştırılmasının sağlanmasından sorumlu olduğunu, İsrail'in bu yükümlülüklerini yerine getirmediğini, İsrail'in BM ile işbirliğini sonlandırma ve UNRWA'yı kısıtlama yetkisine sahip olmadığı, UNRWA'yı desteklemesi gerektiği görüşünü belirtmişti.

İsrail Meclisi, 28 Ekim 2024'te UNRWA'yı İsrail'de yasaklı kuruluş olarak ilan eden yasayı kabul etmişti. Bu karar karşısında 1949'dan beri faaliyet gösteren UNRWA'nın faaliyetleri kısıtlanmıştı.