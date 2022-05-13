İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
 - Güncelleme:

- İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı İsrail ordusunun Suriye'nin Hama şehrine düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.

- İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

HAMA - İsrail ordusunun Suriye'nin Hama şehrine düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.

İsrail, Suriye'nin Hama şehrinin Masyaf ilçesine hava saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 7 sivilin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, yerel saatle 20.23'te düzenlenen saldırıda Suriye ordusunun hava savunma sisteminin devreye girdiğini ve çok sayıda füzenin imha edildiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title