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İsrail Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid, Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını İmzalamamak İçin Netanyahu'nun Mazereti Olmadığını Belirtti

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İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalamamak için 'bir mazereti olmadığını' belirtti.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalamamak için "bir mazereti olmadığını" belirtti.

Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'i ziyaret eden Blinken ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'nde Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması sağlanması için uluslararası çabaları ele aldığını belirtti.

Eski Başbakan Lapid, "Netanyahu'nun İsrailli esirleri getirecek bir anlaşmaya gitmesi için siyasi bir mazeretinin olmadığını Blinken'a söyledim. Halkın bu konuda geniş desteği var, Meclis'te yeterli çoğunluğu var." ifadesini kullandı.

İsrail'de Netanyahu'nun koalisyon ortağı aşırı sağcı bakanların Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanırsa hükümeti devirme tehdidine karşı Lapid, "esir takası anlaşması için hükümette de Netanyahu'ya destek olabileceğini" aktardı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde kritik saatler yaklaştı. İsrail'in arabulucularla Hamas'a sunduğu teklife vereceği yanıt bekleniyor.

İsrail, Hamas'a karşı son teklifinde "esnek davrandığını" savunuyor ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1,5 milyon kadar zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracaklarını uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen tekrar ediyor.

Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı figürler bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan'da Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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