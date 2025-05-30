İsrail-ABD Güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Finansmanı Merak Ediliyor

Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını saf dışı bırakmayı hedefleyen İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın finansman kaynağı merak ediliyor.

İsrail 20 aydır Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımın yanı sıra son 3 aydır da sistematik bir aç bırakma politikası yürütmeye başladı ve tüm uluslararası kuruluşların yardım ulaştırmasını engelledi.

Yoğun uluslararası baskılar ve ısrarlı talepler üzerine Tel Aviv, yardımların ulaştırılması için Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı devreye soktuğunu öne sürdü.

Bu kuruluşun faaliyetlerinin on milyonlarca doları bulduğu tahmin ediliyor. Ancak birkaç gün önce Filistinlilere dağıtılan yardım paketleri, ürünlerin İsrail şirketlerinden geldiğini, yani dünyanın dört bir yanından gelen yardımların değil, İsrail ürünlerinin dağıtıldığını ortaya koydu.

İsviçre'de kayıtlı olan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın ise internette herhangi bir platformda web sitesi bulunmuyor.

Bu bağlamda, İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde "İsrail'in büyük pazarlama şirketleri, Gazze'deki insani yardım operasyonunu kimin finanse ettiğini çözemiyor ve bu gizemli bilmecenin çözümünü bulmak için çabalıyor. Bu insani yardım girişiminin, Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından desteklendiği ve ABD merkezli Safe Reach Solutions (SRS) şirketi tarafından yönetildiği söyleniyor." ifadelerine yer verildi.

Gazete, adını vermediği büyük bir İsrail şirketinin CEO'sunun "SRS ile çalışmak istiyoruz ama onlara ulaşamadık." sözlerine yer verdi.

Haberde ayrıca, CEO'nun, "Gazze İnsani Yardım Vakfı ile iletişim kurmayı başardık. Temsilcileri benimle görüştü ve gıda dağıtım sürecinin tamamını bize devretmeyi planladıklarını açıkladılar. Ancak, basitçe söylemek gerekirse, bunun için gerekli mali kaynaklara sahip değiller." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Gazete, operasyonun gerçekten de devasa boyutta olduğuna dikkati çekti. Habere göre, Gazze İnsani Yardım Vakfı, bir öğün yemeğin maliyetini 1.30 ABD doları olarak hesapladı ve Gazze'deki 1.2 milyon Filistinliyi doyurmayı planlıyor. Kalan kısmın ise uluslararası yardım kuruluşları tarafından desteklenmesi bekleniyor.

İsrail Savunma ve Maliye Bakanlıkları, hükümetin bu operasyonu finanse edip etmediği sorusuna yanıt vermeyi reddetti. Aynı şekilde, ABD Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Gazetenin haberine göre, İsrailli muhalefet liderleri ise İsrail'in bu yardımları finanse ettiğini savundu. Muhalefet lideri Yair Lapid, hükümeti yardımların finansmanını resmen açıklamaya çağırdı.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da X platformunda paylaştığı gönderide insani yardım paralarının Mossad ve Savunma Bakanlığı'ndan geldiğini ve dolaylı bir şekilde İsrailli vatandaşların cebinden çıktığını iddia etti.

Çalışmaların beceriksizce yapıldığını belirten Lieberman, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, "Burada olan şey, daha önce uluslararası olarak finanse edilen Gazze'ye yardımın artık İsrail tarafından finanse edilmesidir." dedi.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği İsrail'in desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı, 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusuysa Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Sözde yardım dağıtımının ilk gününde, İsrail ordusunun açlığa maruz bıraktığı Filistinlilerin Tel Sultan'daki merkeze akın etmesi nedeniyle çıkan kargaşada açılan ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

GHF kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından 2. Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.