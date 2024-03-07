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İsrail, 47 Filistinlinin cenazesini teslim etti

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İsrail güçleri, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği 47 Filistinlinin cenazesi toplu mezar açılarak toprağa verildi. Cenazelerin kimlik tespitinde zorluk yaşandığı belirtilirken, Filistinlilerin İsrail saldırılarında öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği 47 Filistinlinin cenazesi toplu mezar açılarak toprağa verildi.

Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin ellerinde tuttukları 47 Filistinlinin cenazesini Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda teslim ettiğini belirtti.

Cenazelerden bazılarında oluşan çürüme nedeniyle kimliklerinin tespitinde zorluk yaşandığı ifade edilirken, kılınan cenaze namazının ardından 47 Filistinlinin cenazesi Refah'ta toplu mezara defnedildi.

Söz konusu Filistinlilerin İsrail saldırılarında öldürüldüğü aktarıldı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koymuştu.

İsrail ordusu da Gazze'de "esirlerin cesetlerini bulmak için" bazı mezarları açarak cenazeleri çıkardığını doğrulamıştı.

Gazze'de İsrail güçlerince çok sayıda mezarlığın tahrip edildiği ve bazılarında cenazelerin ortalığa saçıldığını gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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