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Isparta'da Tartışma Sonucu 4 Kişi Av Tüfeğiyle Öldürüldü

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşanan olayda, H.T. adlı bir kişi, tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından şüpheli teslim oldu ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde H.T. (70) ile aralarında husumet bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 4 erkek şahıs hayatını kaybetti.

H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Şarkikaraağaç Jandarma Isparta Güncel Haberler

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