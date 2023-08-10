Isparta'da Tartışma Sonucu 4 Kişi Av Tüfeğiyle Öldürüldü
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşanan olayda, H.T. adlı bir kişi, tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından şüpheli teslim oldu ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.
Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde H.T. (70) ile aralarında husumet bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, H.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 4 erkek şahıs hayatını kaybetti.
H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel