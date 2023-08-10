Isparta'da Tartışma Sonucu 4 Kişi Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşanan olayda, H.T. adlı bir kişi, tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından şüpheli teslim oldu ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.