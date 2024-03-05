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Isparta'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Isparta'da meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, Sefa Ö'nün kullandığı 32 GD 003 plakalı otomobil ile Umut Y' idaresindeki 32 HC 975 plakalı otomobil Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Sefa Ö'nün kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Nur K. hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobillerin çarpışması, sürücü Umut Y'nin kaza sonrası olay yerinden kaçması, kaza olduğu sırada tesadüfen olay yerinden polis ekibinin kaçan sürücüyü kovalamacası yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Güvenlik Trafik Kaza Güncel Haberler

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