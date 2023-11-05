İspanya'da Filistin'e destek gösterilerine ülke genelinde devam edildi

İspanya'nın büyük şehirlerinde hafta sonu boyunca düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine yoğun katılım oldu.

Barselona, Bilbao, Valencia, Palencia, Toledo gibi kentlerde dün yapılan Filistin'e destek gösterileri bugün de başkent Madrid'de devam etti.

Madrid'in Vallecas mahallesinde toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü.

"Katil İsrail", "Bu bir savaş değil soykırım", "Boykot İsrail", "İsrail öldürüyor, Avrupa sponsor oluyor" sloganları atılan gösteride, başta İsrail, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sert dille eleştirildi.

Okunan manifestoda, "Siyonist İsrail devletinin vahşetini ve soykırımını kınamak, Filistin halkının direnişine destek vermek için bugün toplandık. İsrail'in insanlık dışı saldırılarını ve ona destek olan ülkeleri kınıyoruz. İspanyol hükümetinin, tıpkı Bolivya, Kolombiya veya Şili hükümetlerinin yaptığı gibi İsrail ile silah satışını durdurmasını, diplomatik ilişkileri kesmesini istiyoruz." ifadesi yer aldı.

"AB'nin, İsrail'in yaptığı soykırıma ortak olduğu" belirtilen manifestoda, İsrail kaynaklı tüm ürünlere boykot uygulanması çağrısında bulunuldu.

Diğer yandan İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan dünkü gösterilerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın fotoğrafları ile İsrail ve AB bayrakları yakıldı.

İspanya'da Podemos'a bağlı iki bakan, İsrail karşıtı söylemlerini sürdürdü

Bu arada İsrail karşıtı açıklamalarına devam eden İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ve Podemos partisi lideri Ione Belarra, dün partisinin Madrid'deki konferansında yaptığı konuşmada, "Dünyadaki bütün halklar bizim dünyamızdır. Biz demokrasiden ve insan haklarından yana olmalıyız. İsrail'den silah alımını hemen bırakalım. İsrail bugün Filistin'e soykırım yapıyor ama bunu gelecekte herhangi bir başka ülkeye de yapabilir." dedi.

Podemos'dan diğer bir hükümet üyesi Eşitlik Bakanı İrene Montero da "Hiçbir politikacı, hatta Netanyahu bile üst düzey politikacılar tarafından korunduğunu hissetmeseydi bu soykırımı güpegündüz gerçekleştirmeye cesaret edemezdi." şeklinde konuştu.