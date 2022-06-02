İslahiye eğitim, bilim ve kültür şenliği - Haberler

İslahiye eğitim, bilim ve kültür şenliği
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eğitim, bilim ve kültür şenliği gerçekleştirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eğitim, bilim ve kültür şenliği gerçekleştirildi.
Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen şenlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli müzik öğretmenlerinden oluşan koru müzik dinletisi sundu.
Öğretmenler tarafından seslendirilen birbirinden güzel türkülerle sürdürülen şenliğe, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Boncuk, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel