İSKİ'den Korozyon Uyarısı: Uzun Süre Kullanılmayan İç Tesisatta Kireçlenme Olabilir

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkan vatandaşların evlerinde uzun süre kullanılmayacak su tesisatında korozyona bağlı kireçlenme ve pas birikmeleri olabileceğini, bu durumun İSKİ'nin içme suyundan kaynaklanmadığını duyurdu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının duyurulması üzerine İstanbullular şehir dışına tatile çıkmaya başladı. 9 günlük tatil süresi boyunca da evler boş kalacak. İSKİ, uzun süre kullanılmayan iç tesisat borularında bekleyen su nedeniyle kireçlenme ve pas birikmesinin oluşabildiğini ve bu nedenle içme suyunun renginde değişim olabileceğini belirterek, evlerdeki musluk vanalarının bir süre açık bırakılarak bu sorunun giderilebileceğini kaydetti.

"UZUN SÜRE KULLANILMAYAN İÇ TESİSATTA KOROZYON OLUŞABİLİR"

İSKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Hepimizin bildiği üzere, Kurban Bayramı'nda 9 günlük bir tatil süreci yaşanacaktır. Bu gibi uzun süreli tatillerde, İstanbullular şehir dışına çıkabilmekte ve evlerde su kullanımı olmamaktadır. Böylesi durumlarda iç tesisat borularında, vanalarda ve bataryalarda bekleyen suda korozyona bağlı pas birikmeleri meydana gelebilmekte ve suyun rengi değişebilmektedir. Sudaki bu renk değişimi İSKİ'nin içmesuyu şebeke hatlarından kaynaklanmamaktadır. Evlerin muslukları belirli bir süre açık bırakıldığında kendiliğinden ortadan kalkacaktır."

ANKA / Güncel