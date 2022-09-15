İski: 10. Yıl Deresi Islahında 220 Metre Kaldı, 2 Ay İçinde Tamamlanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu çevresinde devam eden dere ıslah çalışmaları yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İnşaatı devam eden 10. Yıl Deresi ıslahı ile, bölgede yaşana taşkın riski sona erecektir. Bin 500 metre olarak planlanan ıslahın bin 280 metresi tamamlanmıştır. Kalan kısmının 2 aylık zaman zarfında bitirilmesi planlanmaktadır" denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu çevresinde devam eden dere ıslah çalışmaları yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İnşaatı devam eden 10. Yıl Deresi ıslahı ile, bölgede yaşana taşkın riski sona erecektir. Bin 500 metre olarak planlanan ıslahın bin 280 metresi tamamlanmıştır. Kalan kısmının 2 aylık zaman zarfında bitirilmesi planlanmaktadır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ, bazı basın yayın organlarında yer alan, Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu çevresinde devam eden dere ıslah çalışmaları yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu çevresinde devam eden dere ıslah çalışmaları hakkında olumsuz ifadelere yer verilmiştir. İdaremiz, İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi bahse konu bölgede de kronik sorunların çözümü için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. İnşaatı devam eden 10. Yıl Deresi ıslahı ile, bölgede yaşana taşkın riski sona erecektir. 1.500 metre olarak planlanan ıslahın 1280 metresi tamamlanmıştır. Kalan kısmının 2 aylık zaman zarfında bitirilmesi planlanmaktadır. Öte yandan bölgede çalışmalar 24 saat aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur."