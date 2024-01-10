İskenderun Gazetesi 77. Yılını Kutluyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1947 yılında faaliyetine başlayan İskenderun gazetesi, 77 yıldır okurlarıyla buluşuyor.

Suphi Levent'in girişimiyle 1947'de ilçenin ilk gazetesi olarak yayın hayatına başlayan gazete, haber içerikleriyle kentin sesi oldu. Levent'in yeğeni Rızkullah Terbiyeli'nin 36 yıl önce devraldığı gazete, yayın hayatına başladığı 1947'den bu yana sadece 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde faaliyetlerine bir süreliğine ara verdi.

Haziranda yeniden okurlarıyla buluşan ve her nüshası arşivlenen gazete, yıllardır kentin sesi olmayı sürdürüyor.

Gazeteyi oğlu ve geliniyle hazırlayan imtiyaz sahibi Rızkullah Terbiyeli (82), AA muhabirine konuştu. Terbiyeli, dayısının girişimiyle kurulan gazetenin her gün okurlarıyla buluşması için çalıştıklarını anlattı.

Kendisinin de küçük yaşlarda gazetenin dağıtımında çalıştığını belirten Terbiyeli, dayısının 36 yıl önce yaşlılık nedeniyle işleri tamamen kendisine devrettiğini söyledi.

Terbiyeli, haber içeriğinden, mizanpajına, basımından dağıtımına kadar küçük yaşlardan itibaren gazetenin her bölümünde çalıştığını belirtti.

Şu anda da gazeteyi oğlu ve gelinin desteğiyle çıkarmayı sürdürdüğünü anlatan Terbiyeli, şöyle devam etti:

"Gazetemiz çocuklarımın da yardımıyla inşallah 100 yaşını bulur. Çünkü gazetenin bir evveliyatı var. Onun için devam ettiriyoruz. Geçmişi özlüyoruz. Şimdi her şey hazır, bilgisayardan çıkarılıyor. Biz eskiden her şeyi insan gücüyle, büyük bir emekle yapıyorduk. Harfleri tek tek elimizle diziyorduk. Baskıları kendi ellerimizle binbir emekle yapıyorduk. Bu gazete İskenderun ilçemizin ilk gazetesi ve şehrimizin de en eski gazetelerindendir. Biz gazetemizi devam ettirmeye çalışıyoruz."

Terbiyeli, bugüne kadar tanıklık ettikleri çok sayıda olayı gazeteleri sayesinde insanlara ulaştırdıklarını söyledi.

"İskenderun gazetesi kentin tarihi, arşivi niteliğinde"

Babasının mesleğine büyük saygı duyduğunu belirten İlyas Edip Terbiyeli de tarihi gazetenin bir parçası olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Gazetenin daha iyi yerlere gelmesi için eşi Helga ile çok çalıştıklarını anlatan Terbiyeli, şunları kaydetti:

"Babamın büyük emeklerle bugüne getirdiği gazetemiz 77. yılını kutluyor. Tabii İskenderun gazetesi bu kentin bir tarihi, arşivi niteliğinde. Biz de bu arşivin geri kalan tarihlerini yazmak için uğraşıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde, babamızdan sonra alacağımız bayrakla, uzun yıllar bu işi sürdürmeyi istiyoruz."