İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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İskenderun ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza cezası uygulandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İskenderun ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı denetimde 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.
Masadaki 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza uyguladı, iş yeri sahibine de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel