İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İskenderun ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı denetimde 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Masadaki 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza uyguladı, iş yeri sahibine de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.