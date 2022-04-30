İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza - Haberler

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İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza

İskenderun ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza cezası uygulandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İskenderun ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı denetimde 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Masadaki 4 kişiye 5 bin 448 lira ceza uyguladı, iş yeri sahibine de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Savaş, Güncel, Haberler

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