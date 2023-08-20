ISINAN DENİZ SUYU, 'AKDENİZ'İN CİĞERLERİ'Nİ KAVURUYOR

ISINAN deniz suyu, Akdeniz Körfezi'nin endemik tür ve oksijen kaynağı deniz çayırlarını vurdu. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Deniz çayırları ölmeye başladı. Su sıcaklığı yaşam sınırının üzerinde. Deniz çayırları kavruluyor dedi.

Deniz çayırları, Akdeniz'e özgü endemik bir tür olarak yalnızca Akdeniz Körfezi'nde görülüyor. Bu tür, 45 metre derinliğe kadar yayılım gösterip, 30 yıl kadar yaşayabiliyor. Geçmişte gemi, yat ve teknelerin gelişigüzel çıpa atmasından kaynaklı zarar gören ve ürettikleri oksijen nedeniyle 'denizin akciğerleri' olarak adlandırılan bu bitki, şimdi de ısınan deniz suyu nedeniyle zarar görüp, ölüyor.

'SU SICAKLIĞI YAŞAM SINIRIN ÜZERİNDE'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizin ısınmasına bağlı olarak deniz çayırlarının da ölmeye başladığını açıkladı. Prof. Dr. Gökoğlu, 28.4 derece olarak ölçülen deniz suyu sıcaklığının tüm zamanların rekoru olduğunu belirtti. Denizde ısı tabakalarının oluştuğunu da anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, Deniz yüzeyinde 15 metre sıcak su tabakası var. Bu tabaka önceleri daha dar ve bu kadar sıcak değildi. Yeşilimsi ve siyahımsı bir tabaka var. Suda planktonları görüyoruz. Bu renk değişimi güneşi çektiği için daha çok ısınmaya sebep oluyor. Bu gidişle 30-31 dereceyi görecek. Deniz çayırları ölmeye başladı. Su sıcaklığı yaşam sınırının üzerinde. Deniz çayırları kavruluyor dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, balıkların sıcak sudan kaçarak yaşamaya devam ettiğini, ancak sabit canlıların su sıcaklığına dayanamayarak öldüğünü söyledi.

SAHİLDE MENDİREK VE İSKELE SORUNU

Prof. Dr. Gökoğlu, denizi besleyen akarsular üzerine barajların yapılması, denize akan suyun azalmasının da deniz suyu sıcaklığını artıran faktörlerden biri olduğunu belirtti. Sahile kıyısı olan bazı otellerin önünde iskele ve mendirek olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, Bu mendirek ve iskeleler nedeniyle otellerin önü havuz gibi oldu. Dalga ve sirkülasyon yok. Turizmciler bir bakıma kendi bindikleri dalı kesiyor. Antalya Körfezi'ni temiz tutan şey kıyı akıntılarıdır. Bu şekilde küçük küçük havuzlar oluşturduk. O havuzcuklar su sirkülasyonu olmayınca gittikçe ısınıyor ve kirlilik oluşturuyor dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, oteller önündeki mendirek ve iskelelerin bulunduğu alanda; suyun ısınmasına bağlı, insanlara zarar verecek alerji ve kaşıntıya neden olacak canlıların çoğalmasının zemininin de hazırladığını sözlerine ekledi. (DHA)