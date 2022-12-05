İranlı Yetkili: Tahran ve Moskova İlişkileri Geliştirmek İçin Mekanizmalar Geliştirdi

TAHRAN, 5 Aralık (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İranlı üst düzey bir diplomat Pazar günü, Tahran ve Moskova'nın ikili ilişkileri geliştirmek için çerçeveler ve mekanizmalar geliştirdiğini bildirdi.

TAHRAN, 5 Aralık (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İranlı üst düzey bir diplomat Pazar günü, Tahran ve Moskova'nın ikili ilişkileri geliştirmek için çerçeveler ve mekanizmalar geliştirdiğini bildirdi.

İran'ın siyasi işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani, bu açıklamasını Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından yaptı.

Kani, "İki taraf da son aylardaki ikili ilişkileri gözden geçirdi ve ilişkileri geliştirmek için birbirleriyle mutabık kalınan çerçeveler ve mekanizmalar oluşturdu" dedi.

Bagheri Kani, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin Suriye meselesiyle sınırlı olmadığını belirterek, iki tarafın Kafkasya bölgesinde "olumlu" bir işbirliğine sahip olduğunu vurguladı.

Kafkasya'da bölgesel güvenliğin sağlanması açısından 3+3 formatındaki işbirliği mekanizmasını "çok iyi" bir model olarak tanımlayan Kani, bu mekanizmanın, üç Güney Kafkasya ülkesi olan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile Rusya, Türkiye ve İran'ı içerdiğini kaydetti.

Rusya'nın Afganistan'ın komşu ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına İran'ın önerisiyle katılmasına işaret eden Bagheri Kani, Afganistan meselesinin, özellikle Batı'nın Afganistan'daki varlığını sona erdirdiği mevcut koşullar altında, krizden etkilenen ülkede güvenliği sağlamak için Tahran ile Moskova arasında iyi bir bölgesel işbirliği alanı olduğunun altını çizdi.