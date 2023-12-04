İran lideri Ali Hamaney ile Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel, ikili ilişkiler ve Filistin'deki durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. İki lider, ekonomik iş birliği ve ortak pozisyon alabilecekleri konuları ele aldı.

İran ve Küba liderleri ikili ilişkileri ve Filistin'i görüştü

İran lideri Ali Hamaney ile Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel, ikili ilişkiler ile Filistin'deki duruma ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İran liderinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamaney, iki günlük ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile bir araya geldi.

Hamaney ile Diaz-Canel görüşmede, ikili ilişkiler ile Filistin'deki durumu ele aldı.

İran ile Küba'nın siyasi ve ekonomik kapasitelerine dikkati çeken Hamaney, bu kapasitelerin "ABD ve Batı zorbalığına karşı aynı pozisyonu paylaşan ülkeler" arasında bir koalisyon oluşturmak için kullanılması gerektiğini belirtti.

Hamaney, ekonomik iş birliğine odaklanan bu koalisyonun, Filistin meselesi gibi önemli küresel konularda ortak ve etkili bir pozisyon alabileceğini ifade etti.

Küba Devlet Başkanı'nın Filistin meselesi başta olmak üzere küresel konulardaki tutumu ile İran'ın tutumunun uyumlu olduğu değerlendirmesinde bulunan Hamaney, bilimsel iş birliği de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik ve ticari alanlardaki ilişkilerin derinleştirilmesi

Havana ile Tahran arasındaki ilişkilerin 1979 İran Devriminden sonra ilerlediğini kaydeden Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Tahran'daki görüşmelerde özellikle ekonomik ve ticari alanlardaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Diaz-Canel, iki ülkenin çeşitli alanlarda, özellikle de ABD ve müttefiklerinin "müdahaleci eylemleri ve yaptırımlarıyla mücadelede" birbirini tamamlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Küba'nın uluslararası işbirliklerinde iletişimlerini artırabileceğini belirten Diaz-Canel, böylece iki ülkenin Filistin gibi önemli küresel meselelerde etkili olabileceğini söyledi

Diaz-Canel, Gazze'de yaşananları "kabul edilmez bir soykırım" şeklinde nitelendirerek, "Uluslararası kuruluşlar Gazze'de üçte ikisi çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın öldürülmesine göz yummuştur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan ve sivillerin öldürülmesinden şikayetçi olanların, Gazze'de "on binlerce kişinin öldürülmesine sessiz" kaldıklarını ifade eden Diaz-Canel, bunun da dünyanın ne kadar kötü bir durumda olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel bu sabah İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmiş, heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanının huzurunda bilim, teknoloji, sağlık, tarım, enerji, madencilik ve iletişim alanlarında mutabakat zaptları imzalanmıştı.