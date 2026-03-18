Haberler

İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın güneyinde bulunan Güney Pars doğalgaz sahası, ABD-İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hedef alındı. Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazları ile Aseluye petrol rafinerisindeki bazı bölümler vuruldu.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, kısa süre önce ABD-İsrail saldırısında Aseluye petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisinin de hedef alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
