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İran'ın Dezful kentinde hayat pahalılığı protesto edildi

AA - Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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İran'ın Dezful kentinde hayat pahalılığı protesto edildi

İran'da Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi.

İran'da Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi.

Sosyal medya görüntülerine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.

Rejim ve hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere emniyet güçleri yer yer müdahale etti.

Bir benzin istasyonunun ateşe verildiği belirtilirken kentte gösterilerin sürdüğü ifade ediliyor.

Geçen hafta aynı eyaletin Suzengerd ve İzeh kentlerinde de benzer bir nedenle gösteriler yapılmıştı.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

Dezful, Medya, Arap, İran, Güncel, Haberler

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