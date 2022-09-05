İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ve Grundberg Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen'in geleceğine ilişkin nihai karar alıcının ülkenin halkı olduğuna dikkati çeken Abdullahiyan, İran'ın Yemen halkı için barış, istikrar ve güvenlik istediğini ifade etti.

Yemen'in güvenliğinin, tüm bölgenin ve Basra Körfezi'nin istikrarı ve güvenliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu belirten Abdullahiyan, Yemen'deki mevcut koşulların devamının ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının, ülkedeki insani ambargonun tamamen kaldırılmasına bağlı olduğunu dile getirdi.

Barış çabalarından dolayı Grundberg'e teşekkür eden Abdullahiyan, "Zor bir hayat yaşayan, ilaç, gıda ve içme suyu gibi temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan 20 milyon Yemenli kadın, çocuk ve erkeğin akıbetine kayıtsız kalınamaz." dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg ise görevinin başlangıcından beri ateşkes sağlanmasını amaçladığını vurgulayarak tüm tarafların katılımıyla kalıcı bir ateşkese ihtiyaç olduğunu her zaman ifade ettiğini kaydetti.

Grundberg, bugün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı'nın Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Haci ve İran Dış Politika Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ile de görüştü.