Iraklı doktor Gazze'de hayatını kaybedenlerin hayrına hastalardan muayene ücreti almıyor

Iraklı doktor İbrahim el-Kubaysi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler hayrına olması niyetiyle muayeneye gelen hastalarından ücret almıyor.

Üroloji Uzmanı Dr. İbrahim Kubaysi, başkent Bağdat'ın Ebu Gureyb bölgesindeki muayenehanesinde günde onlarca hastaya bakıyor. Kubaysi, son dönemde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve hastalarda farkındalık yaratmak için muayeneye gelenlerden ücret almıyor. Kubaysi, maddi geliri düşük olan hastaların reçetesine yazdığı ilaçların ücretini de cebinden ödüyor.

AA muhabirine konuşan Kubaysi, "Filistin ve Gazze'yi ve Gazze'nin çocuklarını seven her Iraklı için maddi geliri ne olursa olsun muayenem ücretsizdir. Buna özellikle fakirler, yetimler, dul ve boşanmış kadınlar dahil. Bu uygulama, sadece bugün değil, Gazze zafer elde edene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Benim yaram Filistinlidir." diyen Kubaysi, Filistin halkının yıllardır çektiği mezalimi duyurmaya çalıştığını ve bunun artık bir "çığlığa" dönüştüğünü söyledi.

Iraklı doktor, "Muayenehanede Gazze'deki zulmü gösteren kanallar açık. Bunu da, buraya gelenler orada olup bitenleri görsün ve anlasın diye yapıyorum." dedi.

Arap ülke liderlerinin Gazze'ye yönelik tutumlarının yetersiz kaldığı eleştirisini dile getiren Kubaysi, Irak'ta bulunan Filistinlilere vatandaşlık verilmesinin yasak olmasını da yanlış bulduğunu söyledi.

Türk halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu gördüğünü kaydeden Kubaysi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'den Türkiye'ye okumaya gelen üniversite öğrencilerinin öğrenim ücretlerinden muaf tutulacağı müjdesinin de memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"Gazze'de yaşananlara karşı elimizden duadan başka bir şey gelmiyor"

Muayenehaneye gelen hastalardan Sabah Nuri, Dr. Kubaysi'nin Gazze'de yaşanan drama karşı duyarlılık yarattığını belirtti.

Nuri, "Dr. İbrahim uzun yıllardır Ebu Gureyb'de başarılı bir doktor olarak çalışıyor ve kendisi doktor olmadan önce bir insandır ve insanlık için büyük bir hayır yapıyor. Gazze'de yaşananlara karşı elimizden duadan başka bir şey gelmiyor. Allah, Gazzelilerin siyonistlere karşı zafer kazanmasını nasip eylesin." diye konuştu.

"Gazze'ye gidecek yol yok, keşke gidebilsek"

Muayenehanede asistan olarak çalışan Şaalan Hammadi ise Kubaysi'nin daha önce de benzer yaklaşım sergilediğini aktardı.

Hammadi, "Dr. İbrahim, ABD'nin Irak'ı işgali döneminden başlayarak DEAŞ saldırılarından dolayı evlerini terk eden iç göçmenlerden muayene ücreti almıyordu. Şimdi de Gazze'de yaşananlardan dolayı özellikle yoksul insanlardan muayene ücreti almıyor." ifadelerini kullandı.

Dr. İbrahim Kubaysi'nin muayenehanesindeki laboratuvarda çalışan Velid İbrahim de, ücretsiz muayene uygulamasının yanı sıra tahlillerde de cüzi miktarda ücret aldıklarını söyledi.

İbrahim, "Gazze, bizim gözümüzdedir. Dr. İbrahim'in başlattığı bu insani girişimi hepimizin yapması gerekiyor. İşgalci Yahudiler, Gazze'yi harap etti. Gazze'ye gidecek yol yok, keşke gidebilsek." dedi.