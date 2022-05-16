Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri durduruldu - Haberler

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Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri durduruldu

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri durduruldu

Irak'ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı.

Irak'ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı.

Irak resmi haber ajansına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Necef Havalimanı'ndan bugün yapılacak uçuşlar tüm ülkeyi kapsayan kum fırtınası nedeniyle durduruldu.

Irak'ın batısında sabaha karşı başlayan şiddetli kum fırtınası kısa sürede başkent Bağdat ve diğer kentlere yayıldı.

Ülke genelinde boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı ve okullar tatil edildi.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Bağdat, Necef, Irak, Güncel, Haberler

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