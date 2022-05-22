Irak'ta kum fırtınası alarmı: Ülke genelinde resmi tatil ilan edildi - Haberler

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Irak'ta kum fırtınası alarmı: Ülke genelinde resmi tatil ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Irak'ta kum fırtınası alarmı: Ülke genelinde resmi tatil ilan edildi

Irak'ta bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta bugün beklenen kum fırtınası nedeniyle alarma geçildi. Ülkede, tüm havalimanlarındaki uçuşlar askıya alınırken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüş mesafesinin 100 metrenin altına düşmesine neden olacak kum fırtınası nedeniyle tüm havalimanlarındaki uçuşların askıya alınacağı duyurulurken, bakanlık önümüzdeki 48 saat içerisinde özellikle ciğer hastalarının evlerinde kalması ve vatandaşlara yolculuk yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Irak Bakanlar Kurulu yaklaşan kum fırtınası sebebiyle ülke genelinde resmi tatil ilan ederken, Eğitim Bakanlığı da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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