Irak'ın Kerkük kentindeki yerel seçimlerde cihaz sorunu yaşandı

Irak'ın Kerkük kentindeki yerel seçimlerde oy verme işlemi için kurulan bazı cihazların seçmenlerin parmak izini okuyamadığı ve yüzlerce seçmenin bu yüzden oy kullanamadığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentindeki yerel seçimlerde oy verme işlemi için kurulan bazı cihazların seçmenlerin parmak izini okuyamadığı ve yüzlerce seçmenin bu yüzden oy kullanamadığı bildirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Seçim Dairesi Başkanı Cevdet Zülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen seçmenlerin elektronik oy verme işlemi sırasında cihazların parmak izini okumadığını belirtti.

Özellikle 50 yaş üstü seçmenin bu sorunla karşılaştığını ve yüzlerce oyun kaybedildiğini aktaran Zülal, seçmenlerin sorunun çözülmesi umuduyla sandıklar kapanana kadar merkezlerde beklediklerini ifade etti.

Iraklılar, 10 yıl sonra yerel seçimler için sandık başına gitti

Irak'ta 2 gün önce "özel oylama" kapsamında güvenlik güçleri ve iç göçmenler oylarını kullanmıştı.

Federal bir yönetime sahip ülkede bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, seçimleri boykot ediyor.

İl Meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor. Ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları ve yaşanan güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. İl Meclisleri 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti. Kerkük'te ise en son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.