İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nda, intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması hedeflerinin yer aldığını, intiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmaların önem arz ettiğini belirtti.

Çiçek, toplantıda kentteki intihar olaylarını önlemek, bireylerin ruh sağlığı, intihar risklerinin değerlendirilmesi konularının ele alınacağını aktardı.

Çiçek ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının intihar olaylarının önlenmesi için destek vereceklerini kaydetti.

Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.