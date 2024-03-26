Üye Girişi
Haberler

İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nda, intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması hedeflerinin yer aldığını, intiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmaların önem arz ettiğini belirtti.

Çiçek, toplantıda kentteki intihar olaylarını önlemek, bireylerin ruh sağlığı, intihar risklerinin değerlendirilmesi konularının ele alınacağını aktardı.

Çiçek ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının intihar olaylarının önlenmesi için destek vereceklerini kaydetti.

Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Gökmen Çiçek Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title