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İntihar Haberlerinin Doğru Bir Şekilde Verilmesi Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, intihar haberlerinin basında doğru bir şekilde verilmesi konusunda basın mensuplarına önemli görevler düştüğünü söyledi. Yenilmez, intihar haberlerinin medyaya doğru bir şekilde verilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür haberlerin özenle hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, intihar haberinin özendirici olmaması için özenle hazırlanarak servis edilmesi hususunda basın mensuplarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yenilmez, hastanenin konferans salonunda düzenlenen "İntihar haberlerinin basında doğru bir şekilde verilmesi" konulu bilgilendirme toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre intiharların 40 saniyede 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan eylemler olduğunu belirtti.

Dünyada yılda yaklaşık 800 bin kişinin intihar ederek hayatını kaybettiğine dikkati çeken Yenilmez, "Yine 15-29 yaş arası genç ölümlerde en sık ikinci neden intiharlar. Bizim için neden önemli, çünkü intiharların yüzde 90'ı ruhsal hastalıklar nedeniyle oluyor. Depresyon, duygu durum bozuklukları, şizofreni, alkol ve madde bağımlılığı gibi birçok psikiyatrik rahatsızlık bir uzmana başvurulduğu taktirde tedavi edilebilir." dedi.

-"Özen gösterilerek haberler servis edilmeli"

Yenilmez, intihar haberlerinin medyaya doğru bir şekilde verilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür haberlerin özenle hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Özellikle medyanın intiharları romantikleştirme ve detaylarıyla verme eğiliminden kaçınması gerektiğini belirten Yenilmez, bu tür haberlerin kümülatif etkisinin intihar olaylarını artırabildiğine dikkat çekti.

Medyanın, intiharlara neden olan ruhsal hastalıkların tedavi edilebileceği mesajını vererek, caydırıcı bir rol üstlenebileceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise Edirne'de intihar haberlerinin medyaya yansıması konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Yıldırım, basın çalışanlarının intihar haberlerini yaparken gerekli özeni gösterdiklerini vurgulayarak, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Program, katılımcıların soruları ve katkılarıyla devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Dicle Sağlık Güncel Haberler

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